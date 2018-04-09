В отличном состоянии, сигнализация, эл. зеркала, эл. подъемники, подогревы сидений, кондиционер.

Имя: Продавец

Цена: 615 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2015

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