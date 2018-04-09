Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 19 тыс. км
Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
В отличном состоянии, сигнализация, эл. зеркала, эл. подъемники, подогревы сидений, кондиционер.
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