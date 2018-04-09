Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 19 тыс. км

Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В отличном состоянии, сигнализация, эл. зеркала, эл. подъемники, подогревы сидений, кондиционер.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 91 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

455 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 118,544 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

460 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 44 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

595 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Solaris

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 40 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

600 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 69,884 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

520 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 44 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

595 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале