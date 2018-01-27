Hyundai Solaris

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 50,5 тыс. км

Цена: 490 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7(863) 309-11-73

Описание

Куплен у официального дилера, Оригинальный пробег, отличное внешнее и техническое состояние. Данный автомобиль Вы можете приобрести в кредит на выгодных условиях - Проверка юридической чистоты автомобиля - Возможность обмена представленного автомобиля на Ваш с пробегом - Данный автомобиль Вы можете застраховать в нашей компании по ОСАГО и КАСКО - Тест-Драйв - Наличный и безналичный расчет. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 39 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

555 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

550 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 50 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

615 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Solaris

Kia Cerato

Подержанная, пробег 71,312 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

585 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 90 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

550 тыс. руб.

Renault Sandero

Подержанная, пробег 34,53 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

597 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале