Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии. Имеется незначительная вмятина сзади на правил крыле. На этом скинем. Все вопросы по телефону. Обслуживался у официального дилера Хендай. Имеются отметки.
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