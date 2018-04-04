Hyundai Solaris Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 50 тыс. км Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Имеется незначительная вмятина сзади на правил крыле. На этом скинем. Все вопросы по телефону. Обслуживался у официального дилера Хендай. Имеются отметки.