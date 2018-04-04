Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 615 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии. Имеется незначительная вмятина сзади на правил крыле. На этом скинем. Все вопросы по телефону. Обслуживался у официального дилера Хендай. Имеются отметки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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