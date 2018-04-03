Hyundai Solaris Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 80 тыс. км Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Описание

Продаю машину в хорошем состоянии. 80000 пробега. Один владелец. Не битая. Ездила девушка. Коробка и двигатель, хорошее состояние. Если есть желание, можно провести диагностику. Могу выслать ПТС. Торг у капота.