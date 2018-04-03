Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Анна
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Описание
Продаю машину в хорошем состоянии. 80000 пробега. Один владелец. Не битая. Ездила девушка. Коробка и двигатель, хорошее состояние. Если есть желание, можно провести диагностику. Могу выслать ПТС. Торг у капота.
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