Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 490 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Анна

Телефон:

Описание

Продаю машину в хорошем состоянии. 80000 пробега. Один владелец. Не битая. Ездила девушка. Коробка и двигатель, хорошее состояние. Если есть желание, можно провести диагностику. Могу выслать ПТС. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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