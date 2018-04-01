Hyundai Solaris Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 75 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Не бит, не крашен, всё завод, местная, ПТС оригинал. Любые проверки приветствуются, без вложении. Авто выехало из салона в январе 2013 г. Надежная, экономичная, резвая. Резина новая, аккумулятор новый.

4 стеклоподъемники, ABS, ГУР, подогрев сидений, две подушки, электропривод зеркал, дисковые тормоза по кругу, защита двигателя металл, Сттарлайн сигнализация с обратной связью, камера заднего хода, подогрев дворников, подогрев зеркал, датчик движения огней, мультируль, громкая связь , кондиционер, крутой магнитофон (ДВД, ТВ, диски, карта, навигатор и т. д.). Звоните, всё расскажу

Я собственник.