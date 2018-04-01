Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 75 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Не бит, не крашен, всё завод, местная, ПТС оригинал. Любые проверки приветствуются, без вложении. Авто выехало из салона в январе 2013 г. Надежная, экономичная, резвая. Резина новая, аккумулятор новый.
4 стеклоподъемники, ABS, ГУР, подогрев сидений, две подушки, электропривод зеркал, дисковые тормоза по кругу, защита двигателя металл, Сттарлайн сигнализация с обратной связью, камера заднего хода, подогрев дворников, подогрев зеркал, датчик движения огней, мультируль, громкая связь , кондиционер, крутой магнитофон (ДВД, ТВ, диски, карта, навигатор и т. д.). Звоните, всё расскажу
Я собственник.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 122 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

485 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 98 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 79,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

570 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Solaris

Kia Rio

Подержанная, пробег 66 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

430 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 122 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

485 тыс. руб.

Volkswagen Polo

Подержанная, пробег 126 тыс. км.
Краснодарский край, Динская

444 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале