Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 75 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Описание
Авто в отличном состоянии. Не бит, не крашен, всё завод, местная, ПТС оригинал. Любые проверки приветствуются, без вложении. Авто выехало из салона в январе 2013 г. Надежная, экономичная, резвая. Резина новая, аккумулятор новый.
4 стеклоподъемники, ABS, ГУР, подогрев сидений, две подушки, электропривод зеркал, дисковые тормоза по кругу, защита двигателя металл, Сттарлайн сигнализация с обратной связью, камера заднего хода, подогрев дворников, подогрев зеркал, датчик движения огней, мультируль, громкая связь , кондиционер, крутой магнитофон (ДВД, ТВ, диски, карта, навигатор и т. д.). Звоните, всё расскажу
Я собственник.
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