Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 122 тыс. км

Цена: 485 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алина

Телефон:

Описание

Продаю свой автомобиль... Надёжный и красивый Солярис, комплектация полная! Есть все кроме кнопки старт стоп, и блютуз. Не дымит, масло не ест, коробка автомат надёжная и простая, переключает плавно, без рывков. Так же есть ГУР, ABS, ESP, камера заднего вида, парктроники и много чего, что позволяет комфортно управлять авто.. Обслуживание у дилера . Есть подтверждение в сервисной книжке, пробег честный как он есть 122 000 км, бережная эксплуатация, без ДТП, кузов ровный крашеных деталей нет, по салону как и в целом отличное состояние, с первого дня покупки ездила только я одна. Приезжайте смотрите, останетесь довольны! Машинка супер! Торг возможен только возле машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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