Hyundai Solaris Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 122 тыс. км Цена: 485 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алина Телефон:

Описание

Продаю свой автомобиль... Надёжный и красивый Солярис, комплектация полная! Есть все кроме кнопки старт стоп, и блютуз. Не дымит, масло не ест, коробка автомат надёжная и простая, переключает плавно, без рывков. Так же есть ГУР, ABS, ESP, камера заднего вида, парктроники и много чего, что позволяет комфортно управлять авто.. Обслуживание у дилера . Есть подтверждение в сервисной книжке, пробег честный как он есть 122 000 км, бережная эксплуатация, без ДТП, кузов ровный крашеных деталей нет, по салону как и в целом отличное состояние, с первого дня покупки ездила только я одна. Приезжайте смотрите, останетесь довольны! Машинка супер! Торг возможен только возле машины.