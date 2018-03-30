Hyundai Solaris Дата публикации: 31.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 74,245 тыс. км Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Бежевый Информация о владельце Город Сочи, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (862) 279-20-38

Описание

Автомобиль в родной краске ,без ДТП. На заводской гарантии. 1 хозяин. Все ТО только у дилера. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.