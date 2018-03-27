Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 109 тыс. км

Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в комплектации Family + 2 доп.пакета(престиж,безопасность) Машинка в очень хорошем состоянии. Бережная эксплуатация. Обслуживание своевременно по регламенту. Все работает идеально,два ключа. Резиновые коврики, включая багажник.Летняя резина новая,диски на 16 ,+ зимние на 15, аккумулятор новый. Я хозяин брал новую с салона. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Кузов в родной краске.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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