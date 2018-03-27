Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 109 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Татьяна
Описание
Продаю автомобиль в комплектации Family + 2 доп.пакета(престиж,безопасность) Машинка в очень хорошем состоянии. Бережная эксплуатация. Обслуживание своевременно по регламенту. Все работает идеально,два ключа. Резиновые коврики, включая багажник.Летняя резина новая,диски на 16 ,+ зимние на 15, аккумулятор новый. Я хозяин брал новую с салона. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Кузов в родной краске.
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