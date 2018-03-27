Hyundai Solaris Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 109 тыс. км Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в комплектации Family + 2 доп.пакета(престиж,безопасность) Машинка в очень хорошем состоянии. Бережная эксплуатация. Обслуживание своевременно по регламенту. Все работает идеально,два ключа. Резиновые коврики, включая багажник.Летняя резина новая,диски на 16 ,+ зимние на 15, аккумулятор новый. Я хозяин брал новую с салона. Своевременно обслуживался. Оригинальный ПТС. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Полный комплект ключей и документов. Кузов в родной краске.