Hyundai Solaris Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 69 тыс. км Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В идеальном состоянии, не бита не крашена 100% любые проверки. Обслуживание у официального дилера, сигнализация с автозапуском.