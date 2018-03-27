Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 69 тыс. км
Цена: 495 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
В идеальном состоянии, не бита не крашена 100% любые проверки. Обслуживание у официального дилера, сигнализация с автозапуском.
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