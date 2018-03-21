Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 72 тыс. км

Цена: 509 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Состояние отличное, вложений не требует, кузов, ходовая, коробка, двигатель без нареканий. Дополнительно установлена сигнализация, парктронник, камера заднего вида, защита картера. Два комплекта резины зима, лето. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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