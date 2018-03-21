Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 72 тыс. км
Цена: 509 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Состояние отличное, вложений не требует, кузов, ходовая, коробка, двигатель без нареканий. Дополнительно установлена сигнализация, парктронник, камера заднего вида, защита картера. Два комплекта резины зима, лето. Торг.
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