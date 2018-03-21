Hyundai Solaris Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 72 тыс. км Цена: 509 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Состояние отличное, вложений не требует, кузов, ходовая, коробка, двигатель без нареканий. Дополнительно установлена сигнализация, парктронник, камера заднего вида, защита картера. Два комплекта резины зима, лето. Торг.