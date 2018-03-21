Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю Хендай Солярис Хетчбэк 2012 г. в. Машина в достойном состоянии я 3 владелец. Салон, двигатель и АКПП в хорошем состоянии. По кузову есть недочёты. Очень яркий, маневреный, экономичный автомобиль со многими отличными опциями такие как
- Магнитола
- Много функциональный салон
- Диски r15
- Стеклоподъемники
- Сигнализация комплект из 2 ключей
- Задний парктроникик
- Очень много ящичков для мелочей
Автомобиль расходует по трассе 7.5 л/100 км, а в городе 9 л/100 км. Торг.
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