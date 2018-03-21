Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю Хендай Солярис Хетчбэк 2012 г. в. Машина в достойном состоянии я 3 владелец. Салон, двигатель и АКПП в хорошем состоянии. По кузову есть недочёты. Очень яркий, маневреный, экономичный автомобиль со многими отличными опциями такие как
- Магнитола
- Много функциональный салон
- Диски r15
- Стеклоподъемники
- Сигнализация комплект из 2 ключей
- Задний парктроникик
- Очень много ящичков для мелочей
Автомобиль расходует по трассе 7.5 л/100 км, а в городе 9 л/100 км. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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