Hyundai Solaris Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 140 тыс. км Цена: 385 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю Хендай Солярис Хетчбэк 2012 г. в. Машина в достойном состоянии я 3 владелец. Салон, двигатель и АКПП в хорошем состоянии. По кузову есть недочёты. Очень яркий, маневреный, экономичный автомобиль со многими отличными опциями такие как

- Магнитола

- Много функциональный салон

- Диски r15

- Стеклоподъемники

- Сигнализация комплект из 2 ключей

- Задний парктроникик

- Очень много ящичков для мелочей

Автомобиль расходует по трассе 7.5 л/100 км, а в городе 9 л/100 км. Торг.