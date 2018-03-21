Hyundai Solaris Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 95 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Белореченск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Отличное состояние. Авто весь в заводской краске, пробег родной, 4 стеклоподъемника, подогревы стёкол сидений. Музыка, диски, сигнализация, все есть, все работает.

