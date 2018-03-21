Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Белореченск, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Отличное состояние. Авто весь в заводской краске, пробег родной, 4 стеклоподъемника, подогревы стёкол сидений. Музыка, диски, сигнализация, все есть, все работает.
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