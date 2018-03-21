Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Белореченск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Отличное состояние. Авто весь в заводской краске, пробег родной, 4 стеклоподъемника, подогревы стёкол сидений. Музыка, диски, сигнализация, все есть, все работает.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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