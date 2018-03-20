Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 93 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Машинка в отличном состоянии!Автомобиль без ДТП!Все в родной краске 100%! Все расходники менялись своевременно!Я второй хозяин. Кондицеонер, КПП автомат,мультируль,подогрев сидений,зеркал,дворников, полный электро пакет,камера заднего вида,диски 15,линзовые фары, два комплекта ключей. Комфортный, экономичный автомобиль подойдет как парню так и девушки!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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