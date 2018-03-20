Hyundai Solaris Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 93 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Машинка в отличном состоянии!Автомобиль без ДТП!Все в родной краске 100%! Все расходники менялись своевременно!Я второй хозяин. Кондицеонер, КПП автомат,мультируль,подогрев сидений,зеркал,дворников, полный электро пакет,камера заднего вида,диски 15,линзовые фары, два комплекта ключей. Комфортный, экономичный автомобиль подойдет как парню так и девушки!