Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 93 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Машинка в отличном состоянии!Автомобиль без ДТП!Все в родной краске 100%! Все расходники менялись своевременно!Я второй хозяин. Кондицеонер, КПП автомат,мультируль,подогрев сидений,зеркал,дворников, полный электро пакет,камера заднего вида,диски 15,линзовые фары, два комплекта ключей. Комфортный, экономичный автомобиль подойдет как парню так и девушки!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter