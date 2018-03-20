Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 629 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Состояние идеальное, машина вся в родной краске, любые проверки приветствуются.Комплектация comfort + расширенный: шестиступенчатый автомат, подогревы стёкол, сидений,подлокотник, штатный парктронник, сигнализация с обратной связью, автозапуск... Машина в одной семье, приобреталась в фев 2016 в Юг-авто Краснодар. Торг возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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