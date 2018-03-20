Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 629 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Телефон:
Описание
Состояние идеальное, машина вся в родной краске, любые проверки приветствуются.Комплектация comfort + расширенный: шестиступенчатый автомат, подогревы стёкол, сидений,подлокотник, штатный парктронник, сигнализация с обратной связью, автозапуск... Машина в одной семье, приобреталась в фев 2016 в Юг-авто Краснодар. Торг возможен.
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