Hyundai Solaris Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 50 тыс. км Цена: 629 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Описание

Состояние идеальное, машина вся в родной краске, любые проверки приветствуются.Комплектация comfort + расширенный: шестиступенчатый автомат, подогревы стёкол, сидений,подлокотник, штатный парктронник, сигнализация с обратной связью, автозапуск... Машина в одной семье, приобреталась в фев 2016 в Юг-авто Краснодар. Торг возможен.