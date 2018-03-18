Hyundai Solaris Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 130 тыс. км Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктория Телефон:

Описание

Машина в хорошем тех состоянии, вложений не требует! Рассматриваю обмен, только на кроссовер. Дополнительные вопросы по телефону, WA, в личку. Звонить до 23:00.