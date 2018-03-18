Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктория

Телефон:

Описание

Машина в хорошем тех состоянии, вложений не требует! Рассматриваю обмен, только на кроссовер. Дополнительные вопросы по телефону, WA, в личку. Звонить до 23:00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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