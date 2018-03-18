Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виктория
Телефон:
Описание
Машина в хорошем тех состоянии, вложений не требует! Рассматриваю обмен, только на кроссовер. Дополнительные вопросы по телефону, WA, в личку. Звонить до 23:00.
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