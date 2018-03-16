Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 87 тыс. км

Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Фиолетовый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Двигатель, АКПП, ходовая все в идеальном состоянии. Хорошая комплектация (мультируль. подогрев зеркал, сидений).2 хозяина, ПТС оригинал. В ДТП не участвовал. Юридически чист. Просьба салоны не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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