Hyundai Solaris Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 87 тыс. км Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Фиолетовый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Двигатель, АКПП, ходовая все в идеальном состоянии. Хорошая комплектация (мультируль. подогрев зеркал, сидений).2 хозяина, ПТС оригинал. В ДТП не участвовал. Юридически чист. Просьба салоны не беспокоить.