Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 87 тыс. км
Цена: 430 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Фиолетовый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Артем
Телефон:
Описание
Двигатель, АКПП, ходовая все в идеальном состоянии. Хорошая комплектация (мультируль. подогрев зеркал, сидений).2 хозяина, ПТС оригинал. В ДТП не участвовал. Юридически чист. Просьба салоны не беспокоить.
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