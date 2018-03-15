Hyundai Solaris Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 23 тыс. км Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Состояние идеальное. ПТС оригинал. Один хозяин. Не бит, не крашен 100%, любые проверки. Максимальная комплектация. Климат-контроль. Приобретали 9.09.2016 в ключ Авто за 840 т. р. Всё Т.О проводилось по регламенту подтверждено сервисной книгой. Стекла все родные. Очень бережная эксплуатация в машине не курили. Резина Nokian. Обмен не интересует.