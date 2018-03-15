Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 23 тыс. км
Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Телефон:
Описание
Состояние идеальное. ПТС оригинал. Один хозяин. Не бит, не крашен 100%, любые проверки. Максимальная комплектация. Климат-контроль. Приобретали 9.09.2016 в ключ Авто за 840 т. р. Всё Т.О проводилось по регламенту подтверждено сервисной книгой. Стекла все родные. Очень бережная эксплуатация в машине не курили. Резина Nokian. Обмен не интересует.
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