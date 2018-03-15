Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 23 тыс. км

Цена: 685 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Состояние идеальное. ПТС оригинал. Один хозяин. Не бит, не крашен 100%, любые проверки. Максимальная комплектация. Климат-контроль. Приобретали 9.09.2016 в ключ Авто за 840 т. р. Всё Т.О проводилось по регламенту подтверждено сервисной книгой. Стекла все родные. Очень бережная эксплуатация в машине не курили. Резина Nokian. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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