Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Слава
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Описание
Хорошее состояние. Ходова мотор коробка отлично. Имеются крашенные детали не чего серьезного. Резина зима 90%. Сигналка.кондюк. мп3.сд. Всё работает исправно. Салон чистый. Без сколов и трещин и гнили. 2й хозяин. Торг.
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