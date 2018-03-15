Hyundai Solaris Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 90 тыс. км Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Слава Телефон:

Описание

Хорошее состояние. Ходова мотор коробка отлично. Имеются крашенные детали не чего серьезного. Резина зима 90%. Сигналка.кондюк. мп3.сд. Всё работает исправно. Салон чистый. Без сколов и трещин и гнили. 2й хозяин. Торг.