Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Слава

Телефон:

Описание

Хорошее состояние. Ходова мотор коробка отлично. Имеются крашенные детали не чего серьезного. Резина зима 90%. Сигналка.кондюк. мп3.сд. Всё работает исправно. Салон чистый. Без сколов и трещин и гнили. 2й хозяин. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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