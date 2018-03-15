Hyundai Solaris Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 95 тыс. км Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

100% не бит, не крашен! ПТС оригинал. Я второй хозяин. Авто без вложений. Камера заднего вида, парктроники, сигнализация с автозапуском.