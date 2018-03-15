Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
100% не бит, не крашен! ПТС оригинал. Я второй хозяин. Авто без вложений. Камера заднего вида, парктроники, сигнализация с автозапуском.
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