Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 455 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Усть-Лабинск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

100% не бит, не крашен! ПТС оригинал. Я второй хозяин. Авто без вложений. Камера заднего вида, парктроники, сигнализация с автозапуском.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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