Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 124 тыс. км
Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
1 хозяйка. Авто в отличном состоянии. Не билась не красилась. Цена 2 дня. Перекупам не звонить. Номера уже снял с учета. Поэтому сразу с переоформлением в ГАИ.
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