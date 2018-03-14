Hyundai Solaris Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 124 тыс. км Цена: 375 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

1 хозяйка. Авто в отличном состоянии. Не билась не красилась. Цена 2 дня. Перекупам не звонить. Номера уже снял с учета. Поэтому сразу с переоформлением в ГАИ.

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