Hyundai Solaris Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 71 тыс. км Цена: 515 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Описание

Я один владелец, в ПТС 2 записи, первая автосалона Ключ-Авто, авто куплен в феврале 2015, все ТО у дилера, сервисная книжка, подтвержденный пробег, заказ-наряды, свежие колодки в круг, новые оригинальные дворники в круг, комплектация Elegance: Подогрев руля, кожаная оплётка руля и ручки КПП, мультируль, Bluetooth, приборная панель Supervision, климат-контроль, подогрев сидений. 2 комплекта резины. Автосалоны, перекупы мимо. Причина продажи: переезд. Цена до конца недели, без торга.