Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 515 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Описание

Я один владелец, в ПТС 2 записи, первая автосалона Ключ-Авто, авто куплен в феврале 2015, все ТО у дилера, сервисная книжка, подтвержденный пробег, заказ-наряды, свежие колодки в круг, новые оригинальные дворники в круг, комплектация Elegance: Подогрев руля, кожаная оплётка руля и ручки КПП, мультируль, Bluetooth, приборная панель Supervision, климат-контроль, подогрев сидений. 2 комплекта резины. Автосалоны, перекупы мимо. Причина продажи: переезд. Цена до конца недели, без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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