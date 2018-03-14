Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 71 тыс. км
Цена: 515 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Иван
Описание
Я один владелец, в ПТС 2 записи, первая автосалона Ключ-Авто, авто куплен в феврале 2015, все ТО у дилера, сервисная книжка, подтвержденный пробег, заказ-наряды, свежие колодки в круг, новые оригинальные дворники в круг, комплектация Elegance: Подогрев руля, кожаная оплётка руля и ручки КПП, мультируль, Bluetooth, приборная панель Supervision, климат-контроль, подогрев сидений. 2 комплекта резины. Автосалоны, перекупы мимо. Причина продажи: переезд. Цена до конца недели, без торга.
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