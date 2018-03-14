Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 49 тыс. км

Цена: 485 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние. ПТС - оригинал, один собственник, оригинальный пробег, кузов весь в заводской краске, замена масла каждые 8000. Автомобиль полностью обслужен. Звонить с 8.00 до 21.00. Автосалонам и перекупам просьба не беспокоить! Обмен не интересен! В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Шторки каркасные на магнитах передние трокот.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 71 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

515 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 24,465 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

580 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 58 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

550 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 71 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

515 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 24,465 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

580 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 97 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

550 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале