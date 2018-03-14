Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 49 тыс. км
Цена: 485 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Описание
Отличное внешнее и техническое состояние. ПТС - оригинал, один собственник, оригинальный пробег, кузов весь в заводской краске, замена масла каждые 8000. Автомобиль полностью обслужен. Звонить с 8.00 до 21.00. Автосалонам и перекупам просьба не беспокоить! Обмен не интересен! В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Шторки каркасные на магнитах передние трокот.
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