Hyundai Solaris Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 49 тыс. км Цена: 485 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние. ПТС - оригинал, один собственник, оригинальный пробег, кузов весь в заводской краске, замена масла каждые 8000. Автомобиль полностью обслужен. Звонить с 8.00 до 21.00. Автосалонам и перекупам просьба не беспокоить! Обмен не интересен! В салоне не курили. Зимняя резина в комплекте. Летняя резина в комплекте. Полный комплект ключей и документов. Шторки каркасные на магнитах передние трокот.