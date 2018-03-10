Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 91 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Машина в хорошем ухоженном состоянии. 2 хозяина. Никаких вложений не требует вообще. В ДТП не участвовала. Юридически чистая, без всяких штрафов, запретов и ограничений. Если нужно могу поехать в ГАИ для переоформления. Машина как на фото так и в реальности, без всяких вмятин, царапин, притертостей и коррозии.
Коробка работает как новая, никаких рывков,пинков или задержек нет
Двигатель работает ровно, без посторонних звуков, масло не берет. Ходовая мягкая, ничего не гремит не стучит. Салон чистый не прокуренный. Разумный торг возле капота. Осмотр г. Краснодар Юбилейный район. Просьба перекупщиков и салоны не беспокоить. Обмен не предлагать только продажа.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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