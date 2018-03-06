Hyundai Solaris Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2018 Пробег: 40 тыс. км Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль новый! Приобретен у официального дилера Ключ-Авто за наличный расчет (договор и чек на покупку присутствуют). Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый. НА гарантии. Один хозяин, ПТС оригинал. Не битая, не крашенная не одна кузовная деталь - 100%(любые проверки: мастера, приборы измерения ЛКП)

Двигатель, коробка, ходовая в идеальнейшем состоянии. Пробег не коректирован.

Салон в состоянии нового.

Комплектация:

Экстерьер:

- Галогеновые фары с механической регулировкой по высоте

- 15"колесные диски

- Противотуманные фары

Интерьер:

- Электростеклоподъемники

- Гидроусилитель руля

- Регулировка руля по углу наклона

- Обогрев заднего стекла

- Подсветка багажного отделения

- Подстаканники в центральной консоли

- Открывание багажника из салона

- Воздуховоды к ногам задних пассажиров

- Зеркало в противосолнечном козырьке для пассажира

- Кондиционер

- Спинка сиденья 2 ряда, складывающаяся в пропорции 40/60

- Бортовой компьютер

- Аудио система MP3, USB

- Регулировка сиденья водителя по высоте

Безопасность:

- Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)

- Электронная система распределения тормозных сил (EBD)

- Иммобилайзер

- Трехточечные ремни безопасности всех сидений

- Крепления ISOFIX

- Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности

водителя

- Датчики давления колес

- Иммобилайзер

Дополнительно:

- Оригинальные резиновые коврики салона

Торг возможен при осмотре.