Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2018

Пробег: 40 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль новый! Приобретен у официального дилера Ключ-Авто за наличный расчет (договор и чек на покупку присутствуют). Не кредитный, не залоговый, юридически абсолютно чистый. НА гарантии. Один хозяин, ПТС оригинал. Не битая, не крашенная не одна кузовная деталь - 100%(любые проверки: мастера, приборы измерения ЛКП)
Двигатель, коробка, ходовая в идеальнейшем состоянии. Пробег не коректирован.
Салон в состоянии нового.
Комплектация:
Экстерьер:
- Галогеновые фары с механической регулировкой по высоте
- 15"колесные диски
- Противотуманные фары
Интерьер:
- Электростеклоподъемники
- Гидроусилитель руля
- Регулировка руля по углу наклона
- Обогрев заднего стекла
- Подсветка багажного отделения
- Подстаканники в центральной консоли
- Открывание багажника из салона
- Воздуховоды к ногам задних пассажиров
- Зеркало в противосолнечном козырьке для пассажира
- Кондиционер
- Спинка сиденья 2 ряда, складывающаяся в пропорции 40/60
- Бортовой компьютер
- Аудио система MP3, USB
- Регулировка сиденья водителя по высоте
Безопасность:
- Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Электронная система распределения тормозных сил (EBD)
- Иммобилайзер
- Трехточечные ремни безопасности всех сидений
- Крепления ISOFIX
- Сигнализатор о непристегнутом ремне безопасности
водителя
- Датчики давления колес
- Иммобилайзер
Дополнительно:
- Оригинальные резиновые коврики салона
Торг возможен при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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