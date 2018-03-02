Hyundai Solaris Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 98 тыс. км Цена: 437 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Хорошая комплектация. 5.03.2018 замена всех жидкостей и масла в коробке с фильтром. Вложений не требует. Торг на бензин.