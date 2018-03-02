Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 437 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Хорошая комплектация. 5.03.2018 замена всех жидкостей и масла в коробке с фильтром. Вложений не требует. Торг на бензин.
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