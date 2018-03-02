Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 437 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Хорошая комплектация. 5.03.2018 замена всех жидкостей и масла в коробке с фильтром. Вложений не требует. Торг на бензин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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