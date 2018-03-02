Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии. Продажа по причине строительства дома! Обмен не интересен. Только продажа.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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