Hyundai Solaris
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 445 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии. Продажа по причине строительства дома! Обмен не интересен. Только продажа.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.