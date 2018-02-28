Hyundai Solaris Дата публикации: 28.02.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 107 тыс. км Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю машину в хорошем состоянии, не бита не крашеная. ГУР, передние стеклоподъемники, подушка водителя, кондиционер, магнитола, новый аккумулятор. Заменены свечи, колодки, ремень генератора.Не требует вложений, сел и поехал. Экономичная!

По трассе расход 5,6 л. Небольшой торг у капота. Очень экономичный и надежный авто. Местная. ПТС оригинал. Перекупам не беспокоить.