Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю машину в хорошем состоянии, не бита не крашеная. ГУР, передние стеклоподъемники, подушка водителя, кондиционер, магнитола, новый аккумулятор. Заменены свечи, колодки, ремень генератора.Не требует вложений, сел и поехал. Экономичная!
По трассе расход 5,6 л. Небольшой торг у капота. Очень экономичный и надежный авто. Местная. ПТС оригинал. Перекупам не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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