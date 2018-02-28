Hyundai Solaris
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю машину в хорошем состоянии, не бита не крашеная. ГУР, передние стеклоподъемники, подушка водителя, кондиционер, магнитола, новый аккумулятор. Заменены свечи, колодки, ремень генератора.Не требует вложений, сел и поехал. Экономичная!
По трассе расход 5,6 л. Небольшой торг у капота. Очень экономичный и надежный авто. Местная. ПТС оригинал. Перекупам не беспокоить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.