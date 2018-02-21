Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 73,848 тыс. км
Цена: 440 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Краснодар, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (861) 204-14-73
Описание
ПТС оригинал.
Один владелец.
В заводском ЛКП.
Автомобиль приобретался в конце 2015 года у официального дилера.
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