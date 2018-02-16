Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии, как внешне так и технически, ПТС- оригинал (один хозяин), вложений никаких не требует, кузов ровный без вмятин и притертостей. Стекла все заводские включая лобовое, Мульти руль. регулировка руля, 4 стеклоподъемника, электро зеркала, ABS, SRS, подогрев сидений, подогрев зеркал, заднего стекла и лобового. Блокировка коробки от угона. Мотор 1, 6 не 1, 4
Без арестов , ограничений и т. д, Могу поехать с вами в гаи для переоформления

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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