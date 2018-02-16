Hyundai Solaris Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 83 тыс. км Цена: 435 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии, как внешне так и технически, ПТС- оригинал (один хозяин), вложений никаких не требует, кузов ровный без вмятин и притертостей. Стекла все заводские включая лобовое, Мульти руль. регулировка руля, 4 стеклоподъемника, электро зеркала, ABS, SRS, подогрев сидений, подогрев зеркал, заднего стекла и лобового. Блокировка коробки от угона. Мотор 1, 6 не 1, 4

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