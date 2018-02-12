Hyundai Solaris Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 12,7 тыс. км Цена: 630 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Куплен 21 ноября. Авто на гарантии. Состояние отличное,пробег реален,все подтверждено сервисной книгой. Комплектация максимальная для этого двигателя. Дополнительно установлено камера заднего вида, блютуз зеркало, громкая связь, бело черная эко кожа, доводчики стекол, микрофон, достойная музыка с сабом.

Может что и забыл назвать