Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 34 тыс. км

Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальнейшем состоянии. Как новый! Не битый и не крашеный 100%. Любые проверки, за машину не стыдно. Полноценный автомат. Один собственник, ПТС оригинальный, в эксплуатации с конца 2015 года. Пробег подтвержден сервисной книжкой, соответственно ТО по регламенту у официального дилера. Комплектация: АВС, ГУР, полный электропакет (передние и задние стеклоподьемники, электропривод зеркал), обогрев зеркал, кондиционер, обогрев сидений, парктроник, бортовой компьютер, центральный замок, подушки безопасности и т. д. Все расходники заменены, дефектов по кузову, ходовой и работе коробки не имеет. Вложений при покупке не требует, сел и поехал. Салон чистый, ухоженный, в авто не курили. Торг при осмотре возможен в разумных пределах.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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