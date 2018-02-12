Hyundai Solaris
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 34 тыс. км
Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в идеальнейшем состоянии. Как новый! Не битый и не крашеный 100%. Любые проверки, за машину не стыдно. Полноценный автомат. Один собственник, ПТС оригинальный, в эксплуатации с конца 2015 года. Пробег подтвержден сервисной книжкой, соответственно ТО по регламенту у официального дилера. Комплектация: АВС, ГУР, полный электропакет (передние и задние стеклоподьемники, электропривод зеркал), обогрев зеркал, кондиционер, обогрев сидений, парктроник, бортовой компьютер, центральный замок, подушки безопасности и т. д. Все расходники заменены, дефектов по кузову, ходовой и работе коробки не имеет. Вложений при покупке не требует, сел и поехал. Салон чистый, ухоженный, в авто не курили. Торг при осмотре возможен в разумных пределах.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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