Hyundai Solaris Дата публикации: 12.02.18 Просмотров объявления: 39 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 34 тыс. км Цена: 635 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в идеальнейшем состоянии. Как новый! Не битый и не крашеный 100%. Любые проверки, за машину не стыдно. Полноценный автомат. Один собственник, ПТС оригинальный, в эксплуатации с конца 2015 года. Пробег подтвержден сервисной книжкой, соответственно ТО по регламенту у официального дилера. Комплектация: АВС, ГУР, полный электропакет (передние и задние стеклоподьемники, электропривод зеркал), обогрев зеркал, кондиционер, обогрев сидений, парктроник, бортовой компьютер, центральный замок, подушки безопасности и т. д. Все расходники заменены, дефектов по кузову, ходовой и работе коробки не имеет. Вложений при покупке не требует, сел и поехал. Салон чистый, ухоженный, в авто не курили. Торг при осмотре возможен в разумных пределах.