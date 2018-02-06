Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 280 тыс. км

Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый металлик

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю отличный авто! Выпуск 2015 года, покупали в конце 2015. Комплектация :V-1,6L (123 л. с.),простой автомат (не робот), кондиционер, ABS, подушки безопасности и многое другое. Торг реальному покупателю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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