Hyundai Solaris
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 610 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый металлик
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю отличный авто! Выпуск 2015 года, покупали в конце 2015. Комплектация :V-1,6L (123 л. с.),простой автомат (не робот), кондиционер, ABS, подушки безопасности и многое другое. Торг реальному покупателю.
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