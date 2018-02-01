Hyundai Solaris Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 64 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 78 тыс. км Цена: 429 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дилерский! Пятидверный хетчбэк! Цвет черный! 1.4 л 107 л. с. Полноценный автомат! Приобретался в автосалоне "Юг-Aвто Краснодар" в ноябре 2012 г. Автомобиль в отличном техническом состоянии. Оригинальный пробег 78000 км. К автомобилю относились очень бережно. В салоне никогда не курили. Он не прожжен и не прокурен. В отличном состоянии(на фото видно) Ездили аккуратно и без ДТП. По двигателю и коробке никаких нареканий! Авто полностью обслужен и исправен во всех смыслах. Все расходники заменены.

В комплектацию входит: Кондиционер, подушки безопасности, четыре стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, подогрев сидений, управление на руле, ABS, бортовой компьютер, центральный замок, сигнализация с автозапуском, штатная аудиосистема с функцией CD, AUX, USB. Полный комплект ключей, противотуманные фары, оригинальные диски R 15 на новой зимней резине. Оригинальный ПТС! Автомобиль не в залоге и не в кредите! Без каких либо ограничений на регистрационные действия! Полная юридическая чистота! Обмен не интересует! Цена без торга.