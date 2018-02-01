Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 78 тыс. км

Цена: 429 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Дилерский! Пятидверный хетчбэк! Цвет черный! 1.4 л 107 л. с. Полноценный автомат! Приобретался в автосалоне "Юг-Aвто Краснодар" в ноябре 2012 г. Автомобиль в отличном техническом состоянии. Оригинальный пробег 78000 км. К автомобилю относились очень бережно. В салоне никогда не курили. Он не прожжен и не прокурен. В отличном состоянии(на фото видно) Ездили аккуратно и без ДТП. По двигателю и коробке никаких нареканий! Авто полностью обслужен и исправен во всех смыслах. Все расходники заменены.
В комплектацию входит: Кондиционер, подушки безопасности, четыре стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, подогрев сидений, управление на руле, ABS, бортовой компьютер, центральный замок, сигнализация с автозапуском, штатная аудиосистема с функцией CD, AUX, USB. Полный комплект ключей, противотуманные фары, оригинальные диски R 15 на новой зимней резине. Оригинальный ПТС! Автомобиль не в залоге и не в кредите! Без каких либо ограничений на регистрационные действия! Полная юридическая чистота! Обмен не интересует! Цена без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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