Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 99 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся Hyundai Solaris. Год выпуска 2013 (октябрь), 1,6 (123 л/с). Автомобиль в идеальном состоянии-не битый, не крашенный, все стекла оригинальные!
Комплектация Комфорт расширенный: противотуманные фары, подлокотник, подогрев сидений, магнитола, выход AUX, USB, все стеклоподъемники электрические (1 автоматический,у водителя), задний парктроник, обогрев боковых зеркал, лобового стекла и заднего, кондиционер, сигнализация Sher-Khan, автозапуск. Салон чистый, не затёртый, в машине никогда не курили. 1 хозяин. Два ключа, зимняя и летняя резина. Обмен не интересует. Возможен торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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