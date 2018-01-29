Hyundai Solaris Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 21 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 99 тыс. км Цена: 550 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаётся Hyundai Solaris. Год выпуска 2013 (октябрь), 1,6 (123 л/с). Автомобиль в идеальном состоянии-не битый, не крашенный, все стекла оригинальные!

Комплектация Комфорт расширенный: противотуманные фары, подлокотник, подогрев сидений, магнитола, выход AUX, USB, все стеклоподъемники электрические (1 автоматический,у водителя), задний парктроник, обогрев боковых зеркал, лобового стекла и заднего, кондиционер, сигнализация Sher-Khan, автозапуск. Салон чистый, не затёртый, в машине никогда не курили. 1 хозяин. Два ключа, зимняя и летняя резина. Обмен не интересует. Возможен торг!