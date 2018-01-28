Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 45,31 тыс. км
Цена: 535 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
|Город
|Сочи, Краснодарский край
|Имя
|Телефон
|+7 (862) 279-20-38
Описание
Оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ
На гарантии. Без крашенных элементов. Один хозяин. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
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