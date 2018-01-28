Hyundai Solaris Дата публикации: 28.01.18 Просмотров объявления: 37

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 45,31 тыс. км Цена: 535 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Коричневый Информация о владельце Город Сочи, Краснодарский край Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (862) 279-20-38

Описание

Оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.

ГАРАНТИЯ.

Продажа авто в КРЕДИТ

На гарантии. Без крашенных элементов. Один хозяин. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.