Hyundai Solaris

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 468 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 204-10-75

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 113,862 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 89,025 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

430 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 4 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

930 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 113,862 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Kia Rio

Подержанная, пробег 85,55 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

545 тыс. руб.

Hyundai Solaris

Подержанная, пробег 89,025 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

430 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале