Hyundai Solaris Дата публикации: 26.01.18 Просмотров объявления: 36 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 45 тыс. км Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль на гарантии. Весь в заводской краске в том числе и бампера. Местный 123 региона. Салончик чистый не курящий. Богатая комплектация. Кондиционер. Все подъемники электрические. Парктроники. Электро зеркала. Защита Картера двигателя. Автозапуск. Все ключи. ТО пройдено на отметке в 45000, ещё ездить и ездить. На новой зимней резине. Состояние реально новой машины, любителям торга не звонить! За 500 не отдам. За 500 берите без гарантий, с задними ручками, вместо подъёмников, не рестайлинговую.