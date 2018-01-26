Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 45 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль на гарантии. Весь в заводской краске в том числе и бампера. Местный 123 региона. Салончик чистый не курящий. Богатая комплектация. Кондиционер. Все подъемники электрические. Парктроники. Электро зеркала. Защита Картера двигателя. Автозапуск. Все ключи. ТО пройдено на отметке в 45000, ещё ездить и ездить. На новой зимней резине. Состояние реально новой машины, любителям торга не звонить! За 500 не отдам. За 500 берите без гарантий, с задними ручками, вместо подъёмников, не рестайлинговую.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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