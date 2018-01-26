Hyundai Solaris
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 45 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль на гарантии. Весь в заводской краске в том числе и бампера. Местный 123 региона. Салончик чистый не курящий. Богатая комплектация. Кондиционер. Все подъемники электрические. Парктроники. Электро зеркала. Защита Картера двигателя. Автозапуск. Все ключи. ТО пройдено на отметке в 45000, ещё ездить и ездить. На новой зимней резине. Состояние реально новой машины, любителям торга не звонить! За 500 не отдам. За 500 берите без гарантий, с задними ручками, вместо подъёмников, не рестайлинговую.
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