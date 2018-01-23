Hyundai Solaris
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 33 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в очень хорошем состоянии. В ДТП не участвовал. Один хозяин. приобретён в мае 2014 года.
Дополнительно укомплектован:
* Тонировка задних стёкол
* Автомогнитола
* Комплект зимней резины
* Задние парктроники
Продажа в связи с приобретением другого автомобиля.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.