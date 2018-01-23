Hyundai Solaris

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 33 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии. В ДТП не участвовал. Один хозяин. приобретён в мае 2014 года.
Дополнительно укомплектован:
* Тонировка задних стёкол
* Автомогнитола
* Комплект зимней резины
* Задние парктроники
Продажа в связи с приобретением другого автомобиля.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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