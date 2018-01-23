Hyundai Solaris Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 33 тыс. км Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в очень хорошем состоянии. В ДТП не участвовал. Один хозяин. приобретён в мае 2014 года.

Дополнительно укомплектован:

* Тонировка задних стёкол

* Автомогнитола

* Комплект зимней резины

* Задние парктроники

Продажа в связи с приобретением другого автомобиля.