Hyundai Solaris Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 140 тыс. км Цена: 398 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам SOLARIS, 2012 года. Комплектация пред-максимальная. Два собственника по Птс. Не одного крашенного элемента, бампера в том числе! Не залоговая, не в кредите, без ограничений и обременений! Собственник в реальности и по Птс. Цепь в отличном состоянии! Масло от замены до следующей замены ни капли не сгорает!

Акпп - на отлично! Подвеска мягкая, без стуков и скрипов. Электрика без нареканий.

Сигнализация с авто/запуском. Все сервисные чеки в наличии! Противотуманки в наличии. В такси автомобиль НЕ работал. Требуется малое внимание по кузову (всё родное), а именно на фото всё видно и очевидно. Затраты минимальны (порядка 15-ти тысяч рублей). Дтп не оформлялось. Времени заниматься нет (работа). Красивые гос номера в подарок. Небольшой торг, без фанатизма возможен.