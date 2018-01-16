Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 398 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам SOLARIS, 2012 года. Комплектация пред-максимальная. Два собственника по Птс. Не одного крашенного элемента, бампера в том числе! Не залоговая, не в кредите, без ограничений и обременений! Собственник в реальности и по Птс. Цепь в отличном состоянии! Масло от замены до следующей замены ни капли не сгорает!
Акпп - на отлично! Подвеска мягкая, без стуков и скрипов. Электрика без нареканий.
Сигнализация с авто/запуском. Все сервисные чеки в наличии! Противотуманки в наличии. В такси автомобиль НЕ работал. Требуется малое внимание по кузову (всё родное), а именно на фото всё видно и очевидно. Затраты минимальны (порядка 15-ти тысяч рублей). Дтп не оформлялось. Времени заниматься нет (работа). Красивые гос номера в подарок. Небольшой торг, без фанатизма возможен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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