Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 398 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продам SOLARIS, 2012 года. Комплектация пред-максимальная. Два собственника по Птс. Не одного крашенного элемента, бампера в том числе! Не залоговая, не в кредите, без ограничений и обременений! Собственник в реальности и по Птс. Цепь в отличном состоянии! Масло от замены до следующей замены ни капли не сгорает!
Акпп - на отлично! Подвеска мягкая, без стуков и скрипов. Электрика без нареканий.
Сигнализация с авто/запуском. Все сервисные чеки в наличии! Противотуманки в наличии. В такси автомобиль НЕ работал. Требуется малое внимание по кузову (всё родное), а именно на фото всё видно и очевидно. Затраты минимальны (порядка 15-ти тысяч рублей). Дтп не оформлялось. Времени заниматься нет (работа). Красивые гос номера в подарок. Небольшой торг, без фанатизма возможен.
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