Hyundai Solaris Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 79 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Екатерина Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: одна плоскость Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Задние стекла тонированы, передние - атермальная пленка. Сигнализация "Томогавк" без автозапуска, установлен дополнительный иммобилайзер "Пандора". Задний парктроник, камера заднего вида в зеркале, видеорегистратор, антирадар. Комплект зимних шин на дисках. В ДТП не участвовала. Обслуживалась у официальных диллеров. ПТС оригинал. Продается в связи с покупкой новой. Просмотр в районе "Красной площади". Остальное по телефону.