Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 79 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Екатерина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Задние стекла тонированы, передние - атермальная пленка. Сигнализация "Томогавк" без автозапуска, установлен дополнительный иммобилайзер "Пандора". Задний парктроник, камера заднего вида в зеркале, видеорегистратор, антирадар. Комплект зимних шин на дисках. В ДТП не участвовала. Обслуживалась у официальных диллеров. ПТС оригинал. Продается в связи с покупкой новой. Просмотр в районе "Красной площади". Остальное по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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