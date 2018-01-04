Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 79 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Екатерина
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Задние стекла тонированы, передние - атермальная пленка. Сигнализация "Томогавк" без автозапуска, установлен дополнительный иммобилайзер "Пандора". Задний парктроник, камера заднего вида в зеркале, видеорегистратор, антирадар. Комплект зимних шин на дисках. В ДТП не участвовала. Обслуживалась у официальных диллеров. ПТС оригинал. Продается в связи с покупкой новой. Просмотр в районе "Красной площади". Остальное по телефону.
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