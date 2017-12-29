Hyundai Solaris Дата публикации: 10.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 12 тыс. км Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Huyndai Solaris седан. Автомобиль приобретен у официального дилера ЮГ-АВТО. ПТС оригинал. Один хозяин. В ДТП не участвовал. Двигатель, коробка, ходовая в идеальном состоянии. Салон в состоянии нового автомобиля (в машине никогда не курили). Все стекла заводские без сколов и трещин.

Комплектация:

- Колесные диски R15" с новой зимней резиной

- Противотуманные фары

- Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова

- Подогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников

- Мультифункциональный руль

- Гидроусилитель руля

- Регулировка руля по высоте и вылету

- Электрич. корректор фар

- Кондиционер

- Панель приборов Supervision

- Бортовой компьютер

- 4 стеклоподъемника

- Заводская мультимедия CD, MP3, USB, AUX

- Регулировка водительского сиденья по высоте

- Подогрев передних сидений

- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40

- Подушки безопасности

- Антиблокировочная система тормозов (ABS)

- Иммобилайзер

- Дистанционное управление центральным замком(два ключа)

- Оригинальные резиновые коврики салона и багажника Solaris

- Задние датчики парковки с экраном расстояния до препятствия

- Сигнализация с обратной связью

Возможен торг при осмотре.