Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 12 тыс. км

Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Huyndai Solaris седан. Автомобиль приобретен у официального дилера ЮГ-АВТО. ПТС оригинал. Один хозяин. В ДТП не участвовал. Двигатель, коробка, ходовая в идеальном состоянии. Салон в состоянии нового автомобиля (в машине никогда не курили). Все стекла заводские без сколов и трещин.
Комплектация:
- Колесные диски R15" с новой зимней резиной
- Противотуманные фары
- Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова
- Подогрев ветрового стекла в зоне покоя дворников
- Мультифункциональный руль
- Гидроусилитель руля
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Электрич. корректор фар
- Кондиционер
- Панель приборов Supervision
- Бортовой компьютер
- 4 стеклоподъемника
- Заводская мультимедия CD, MP3, USB, AUX
- Регулировка водительского сиденья по высоте
- Подогрев передних сидений
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Подушки безопасности
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Иммобилайзер
- Дистанционное управление центральным замком(два ключа)
- Оригинальные резиновые коврики салона и багажника Solaris
- Задние датчики парковки с экраном расстояния до препятствия
- Сигнализация с обратной связью
Возможен торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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