Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 73 тыс. км

Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Продам Hyundai Solaris. Автомобиль приобретался в автосалоне г Краснодара. Один владелец. Состояние очень хорошее. Эксплуатировался бережно. Пробег 73 тыс. км родной. Не бит, не подкрашен, вмятин и царапин нет. Технически полностью исправен, по двигателю, коробке и ходовой нареканий нет(возможны любые проверки, диагностики и т. д.)Комплектация: Кондиционер, ABS, ГУР, 4 стеклоподъемника, электрозеркала, 2 подушки безопасности, установлена новая зимняя резина. Салон идеально чистый, не затертый, непрокуренный. Вложений не требует. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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