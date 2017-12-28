Hyundai Solaris Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 73 тыс. км Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Продам Hyundai Solaris. Автомобиль приобретался в автосалоне г Краснодара. Один владелец. Состояние очень хорошее. Эксплуатировался бережно. Пробег 73 тыс. км родной. Не бит, не подкрашен, вмятин и царапин нет. Технически полностью исправен, по двигателю, коробке и ходовой нареканий нет(возможны любые проверки, диагностики и т. д.)Комплектация: Кондиционер, ABS, ГУР, 4 стеклоподъемника, электрозеркала, 2 подушки безопасности, установлена новая зимняя резина. Салон идеально чистый, не затертый, непрокуренный. Вложений не требует. Обмен не интересует.