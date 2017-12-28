Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 73 тыс. км
Цена: 465 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Описание
Продам Hyundai Solaris. Автомобиль приобретался в автосалоне г Краснодара. Один владелец. Состояние очень хорошее. Эксплуатировался бережно. Пробег 73 тыс. км родной. Не бит, не подкрашен, вмятин и царапин нет. Технически полностью исправен, по двигателю, коробке и ходовой нареканий нет(возможны любые проверки, диагностики и т. д.)Комплектация: Кондиционер, ABS, ГУР, 4 стеклоподъемника, электрозеркала, 2 подушки безопасности, установлена новая зимняя резина. Салон идеально чистый, не затертый, непрокуренный. Вложений не требует. Обмен не интересует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.