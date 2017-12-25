Hyundai Solaris Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 46 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в идеальном техническом состоянии.В эксплуатации с 25.10.2014.По кузову есть не значительные коцки.В авариях не участвовала.Все ТО по регламенту у официалов, ТО-3 пройдено в начале октября,на гарантии ещё 2 года.Любые проверки за Ваш счёт.Полная комплектация, бесключевой доступ,парктроники,сигнализация с обратной связью(автозапуск),подогрев руля,передних сидений.