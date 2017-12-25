Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 46 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в идеальном техническом состоянии.В эксплуатации с 25.10.2014.По кузову есть не значительные коцки.В авариях не участвовала.Все ТО по регламенту у официалов, ТО-3 пройдено в начале октября,на гарантии ещё 2 года.Любые проверки за Ваш счёт.Полная комплектация, бесключевой доступ,парктроники,сигнализация с обратной связью(автозапуск),подогрев руля,передних сидений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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