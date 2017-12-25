Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 46 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Машина в идеальном техническом состоянии.В эксплуатации с 25.10.2014.По кузову есть не значительные коцки.В авариях не участвовала.Все ТО по регламенту у официалов, ТО-3 пройдено в начале октября,на гарантии ещё 2 года.Любые проверки за Ваш счёт.Полная комплектация, бесключевой доступ,парктроники,сигнализация с обратной связью(автозапуск),подогрев руля,передних сидений.
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