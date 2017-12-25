Hyundai Solaris
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 92 тыс. км
Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Продаю отличный авто! Выпуск 2012 года, покупали в январе 2013 года!Максимальная комплектация:V-1,6L (цепь), коробка простой автомат (не робот),кнопка старт-стоп,датчик света и дождя,кожаный мультируль,громкая связь,подогрев сидений и зеркал, электро зеркала, обогрев зоны дворников,климат контроль, подушки безопасности,литые диски R16,ABS,задний парктроник,камера заднего вида,и многое другое! Авто не бит, не крашен- любые, при любые проверки. Чистый не прокуренный, не затертый салон! Обслуживался вовремя (есть сервисная книга), вложений не требует! Торг никто не отменял.
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