Hyundai Solaris

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продаю отличный авто! Выпуск 2012 года, покупали в январе 2013 года!Максимальная комплектация:V-1,6L (цепь), коробка простой автомат (не робот),кнопка старт-стоп,датчик света и дождя,кожаный мультируль,громкая связь,подогрев сидений и зеркал, электро зеркала, обогрев зоны дворников,климат контроль, подушки безопасности,литые диски R16,ABS,задний парктроник,камера заднего вида,и многое другое! Авто не бит, не крашен- любые, при любые проверки. Чистый не прокуренный, не затертый салон! Обслуживался вовремя (есть сервисная книга), вложений не требует! Торг никто не отменял.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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