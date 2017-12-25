Hyundai Solaris Дата публикации: 25.12.17 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 92 тыс. км Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продаю отличный авто! Выпуск 2012 года, покупали в январе 2013 года!Максимальная комплектация:V-1,6L (цепь), коробка простой автомат (не робот),кнопка старт-стоп,датчик света и дождя,кожаный мультируль,громкая связь,подогрев сидений и зеркал, электро зеркала, обогрев зоны дворников,климат контроль, подушки безопасности,литые диски R16,ABS,задний парктроник,камера заднего вида,и многое другое! Авто не бит, не крашен- любые, при любые проверки. Чистый не прокуренный, не затертый салон! Обслуживался вовремя (есть сервисная книга), вложений не требует! Торг никто не отменял.