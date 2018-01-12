Hyundai Santa Fe Classic

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 47 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Центральный замок

Описание

Машина в отличном состоянии ждет нового владельца

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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