Машина в отличном состоянии ждет нового владельца

Электростеклоподъёмники: передние и задние

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Дмитрий

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 2008

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.