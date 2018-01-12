Hyundai Santa Fe Classic
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 47 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Центральный замок
Описание
Машина в отличном состоянии ждет нового владельца
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