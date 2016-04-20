Hyundai Santa Fe Дата публикации: 16.02.20 Просмотров объявления: 23

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 31,117 тыс. км Цена: 476,478 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Takisha Телефон:

Комплектация Отделка салона: кожа Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Люк Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Сделайте: Hyundai

Модель: Санта Фе Спорт

Тип кузова: внедорожник

Двигатель: 4 цилиндра - 2,4 л

Тип привода: FWD

Трансмиссия: 6-ступенчатая

Ext. Цвет белый

Int. Цвет: серый

Пробег: 31117

Автомобиль на 100% хорош во всех функциях.

Серьезный покупатель должен связаться со мной

Имя: Такиша Фарах

Электронная почта: takishafarah@gmail.com