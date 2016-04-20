Hyundai Santa Fe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 31,117 тыс. км
Цена: 476,478 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет:
Информация о владельце
Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область
Имя: Takisha
Комплектация
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Ксенон
Легкосплавные диски
Люк
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Сделайте: Hyundai
Модель: Санта Фе Спорт
Тип кузова: внедорожник
Двигатель: 4 цилиндра - 2,4 л
Тип привода: FWD
Трансмиссия: 6-ступенчатая
Ext. Цвет белый
Int. Цвет: серый
Пробег: 31117
Автомобиль на 100% хорош во всех функциях.
Серьезный покупатель должен связаться со мной
Имя: Такиша Фарах
Электронная почта: takishafarah@gmail.com
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