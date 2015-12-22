Hyundai Santa Fe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 187 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2698 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край
Имя: Геннадий
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
Срочно продам авто в хорошем состоянии.Авто куплен не в кредит оформлен на меня залогов нет.Торг.Звоните
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