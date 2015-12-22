Hyundai Santa Fe Дата публикации: 2.02.20 Просмотров объявления: 36

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 187 тыс. км Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2698 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край Имя: Геннадий Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Срочно продам авто в хорошем состоянии.Авто куплен не в кредит оформлен на меня залогов нет.Торг.Звоните