Hyundai Santa Fe Дата публикации: 2.10.19 Просмотров объявления: 4647

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 31,117 тыс. км Цена: 488,936 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Информация о владельце Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя: Takisha Телефон:

Комплектация А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Газобаллоное оборудование (ГБО) Датчик дождя Датчик света Ксенон Легкосплавные диски Люк Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Сделайте: Hyundai

Модель: Санта Фе Спорт

Тип кузова: внедорожник

Двигатель: 4 цилиндра - 2,4 л

Тип привода: FWD

Трансмиссия: 6-ступенчатая

Ext. Белый цвет

Int. Цвет: серый

Пробег: 31117

Автомобиль на 100% хорош во всех функциях.

Серьезный покупатель должен связаться со мной

Имя: Такиша Фарах

Электронная почта: takishafarah@gmail.com