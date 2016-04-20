Hyundai Santa Fe

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 31,117 тыс. км

Цена: 488,936 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет:

Информация о владельце

Город: Ростов-на-Дону, Ростовская область

Имя: Takisha

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Датчик дождя

Датчик света

Ксенон

Легкосплавные диски

Люк

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Сделайте: Hyundai
     Модель: Санта Фе Спорт
     Тип кузова: внедорожник
     Двигатель: 4 цилиндра - 2,4 л
     Тип привода: FWD
     Трансмиссия: 6-ступенчатая
     Ext. Белый цвет
     Int. Цвет: серый
     Пробег: 31117
     Автомобиль на 100% хорош во всех функциях.
      Серьезный покупатель должен связаться со мной
       Имя: Такиша Фарах
       Электронная почта: takishafarah@gmail.com

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Santa Fe

Авто, похожие на Hyundai Santa Fe

Peugeot 3008

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

595 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале