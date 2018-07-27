Hyundai Santa Fe

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 55,7 тыс. км

Цена: 913 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородКраснодар, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (861) 213-92-17

Описание

ПТС оригинал.
Автомобиль эксплуатировался в одной семье.
Все элементы кузова в заводском ЛКП.
Корейская сборка.
Эксплуатировался в Краснодарском крае.
В нашем автосалоне Вы можете бесплатно оценить свой автомобиль!
При обмене Вы гарантированно получаете скидку на приобретаемый автомобиль!!!
Так же у нас Вы можете приобрести автомобиль в кредит без первоначального взноса и застраховать на выгодных условиях. . КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe

Подержанная, пробег 161 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

840 тыс. руб.

Hyundai Santa Fe

Подержанная, пробег 85,859 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1680 тыс. руб.

Hyundai Santa Fe

Подержанная, пробег 214,177 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1210 тыс. руб.

Авто, похожие на Hyundai Santa Fe

Nissan Qashqai

Подержанная, пробег 148 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

715 тыс. руб.

Mazda CX-5

Подержанная, пробег 85,167 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1050 тыс. руб.

Ford Kuga

Подержанная, пробег 67,8 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

920 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале