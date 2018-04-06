Hyundai Santa Fe
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 855 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Кавказская, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Описание
Продам надежный корейский автомобиль. семь мест, вместительный багажник, по ПТС 142 л. с. по факту 184, на фото летняя резина, зимняя в идеале. диски 18 R. Остальное по телефону.Хозяин. Перекупщикам не беспокоить. Продажа с номерами. Комплект летних шин в подарок. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Причина продажи — обмен Гранд Санта Фе 2013-2015.
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