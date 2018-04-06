Hyundai Santa Fe Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 120 тыс. км Цена: 855 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кавказская, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продам надежный корейский автомобиль. семь мест, вместительный багажник, по ПТС 142 л. с. по факту 184, на фото летняя резина, зимняя в идеале. диски 18 R. Остальное по телефону.Хозяин. Перекупщикам не беспокоить. Продажа с номерами. Комплект летних шин в подарок. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Причина продажи — обмен Гранд Санта Фе 2013-2015.