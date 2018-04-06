Hyundai Santa Fe

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 855 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Кавказская, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продам надежный корейский автомобиль. семь мест, вместительный багажник, по ПТС 142 л. с. по факту 184, на фото летняя резина, зимняя в идеале. диски 18 R. Остальное по телефону.Хозяин. Перекупщикам не беспокоить. Продажа с номерами. Комплект летних шин в подарок. Куплена не в кредит. Не прокуренный салон. Причина продажи — обмен Гранд Санта Фе 2013-2015.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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